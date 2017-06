Syahrini Janji Kumpulkan 5.000 Anak Yatim Tahun Depan

Subhanallah Alhamdulilah Wasyukrulillah..." TANDA CINTA PRINCESSYAHRINI 2017 " Sudah Selesai !!! .... Tenangnya Hati Incesss Sebagai Org Tua Asuh Kalian Setiap Tahunnya Bisa Menggembirakan Kalian Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun Ini... ---///--- Doakan Incesss Tahun Dpn Tempat Silaturahmi nya Lbh Besar lagi Dari Tahun Ini...Tdk Hanya 2500 Seperti Sore Kemarin... Tapi 5000 Anak Yatim Bisa Masuk Ke Dalam,Dalam Satu Tempat Sekaligus...Jadi Kalian Bs Bersama Ga di bagi 2 Seperti Sore kemarin !!! ... ---///--- Selamat Berlebaran Anak2 Yatimku Kecintaanku...Maafkan Lahir Dan Bathin ???????????? #PrincesSyahrini #ILoveYouAllah #MuslimGirl #FastingMonth2017 #TandaCintaPricesSyahrini2017

A post shared by Syahrini (@princessyahrini) on Jun 19, 2017 at 12:35am PDT