JK Rowling Frontal Bela Islam soal Teror di Masjid London

VIVA.co.id – Serangan teror yang terjadi di Masjid Finsbury Park, London, pada Senin kemarin, 19 Juni 2017, menarik perhatian JK Rowling. Penulis buku Harry Potter itu mengutuk keras semua pihak yang antimuslim dan menyepelekan serangan tersebut.

Lewat akun Twitternya, Rowling mencurahkan segala kekesalannya pada pihak-pihak yang tak peduli dengan aksi teror di London itu.

Ia menulis, "Koran-koran yang menyalahkan korban itu menjijikkan. Masjid Finsbury Park memenangkan penghargaan karena memerangi ekstrimis."

Ia pun mengajak para pengikut Twitternya untuk berdiskusi mengapa aksi di Masjid itu masuk ke dalam tindakan radikalisme. Ia mengkritik sejumlah figur publik yang memojokkan muslim.

"Mereka yang melakukan stereotip dan melupakan humanisme muslim tidak punya moral," tulisnya.

Ia pun menjawab cuitan seseorang yang mengatakan bahwa ketika teror dilakukan muslim, @POTUS akan langsung mencuit. Namun ketika teroris ini menyerang muslim, tak ada reaksi apa pun yang diberikan.

"Spoiler: Itu karena dia adalah bigot," jawab Rowling. Bigot merupakan sebutan untuk mereka yang tak punya toleransi, penuh prasangka, dan berpikiran sempit.

Rowling juga memuji aksi Imam Masjid Finsbury Park yang melindungi pelaku dari amukan massa. "Tindakan mulia tersebut membuatku berkaca-kaca pagi ini. Aku harap, imam ini mendapat pengakuan yang layak," tulisnya.

The extraordinary decency and courage of this act has brought me to tears this morning. I hope this imam gets the recognition he deserves. https://t.co/SR5u6RRHG9