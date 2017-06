Fakta Mengejutkan di Balik Sukses Film Wonder Woman

VIVA.co.id – Film Wonder Woman menuai sukses. Bahkan di pekan pertama pemutarannya, film ini berhasil mengantongi US$223 juta atau sekitar Rp2,9 triliun secara global. Film ini juga mencatat sejarah baru perfilman. Salah satunya adalah pembukaan pekan pertama terbaik untuk film garapan sutradara perempuan, setelah sebelumnya diraih film Fifty Shades of Grey.

Di pekan ketiga rilisnya, film Wonder Woman secara global menghasilkan US$573 juta atau sekitar Rp7,6 triliun. Meski terbilang sangat sukses, sebuah kabar kencang berhembus di jagat perfilman Hollywood tentang honor yang diterima Gadot sebagai pemeran utama.

Dilansir laman Screen Rant, Gadot dibayar untuk tiga pekerjaan, yaitu untuk perannya di Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, dan yang akan datang Justice League yaitu sebesar US$300.000 atau sekitar Rp3,9 miliar per film.

Jika melihat peran yang ia bintangi di Batman v Superman ataupun Wonder Woman, honor yang dia terima tampak masih jauh di bawah dugaan banyak orang.

Sebenarnya angka US$300.000 cukup banyak bagi individu pada umumnya, tapi jika dibandingkan dengan setidaknya pemeran DCEU lainnya, apa yang diperoleh Gadot tidaklah seberapa.

Menurut Forbes, Henry Cavil mengantongi US$14 juta atau sekitar Rp186 miliar untuk memerankan sosok Clark Kent dalam film Man of Steel. Perbedaan honor kedua bintang ini tampak sangat buruk. Memang mungkin saja besarnya perbedaan itu karena peran Cavil sebagai pemeran utama sementara Gadot di film Batman v Superman yang hanya sebagai pemeran pendukung.

Tapi ternyata tak hanya Gadot yang mendapat honor rendah, Chris Evans dikabarkan juga menerima jumlah yang sama US$300 ribu untuk memerankan sosok Kapten Amerika dalam film Captain America:The First Avenger. Sementara menurut sumber lainnya, masing-masing bintang yang berperan dalam film The Avengers menerima honor sebesar $200ribu atau sekitar Rp2,6 miliar.

Sedangkan Robert Downey Jr. dikabarkan menerima honor US$50 juta atau sekitar Rp664 miliar untuk memerankan sosok Tony Stark dalam film Iron Man.