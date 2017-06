Catat, Jadwal Konser Besar K-Pop Hingga Akhir Tahun

VIVA.co.id – Sejak awal tahun 2017 banyak konser musik K-Pop digelar di Indonesia. Seperti BTS, Got7, juga acara jumpa penggemar seperti Park Bo Gum, Lee Dong Wook dan juga So Ji Sub. Dan di pertengahan tahun hingga akhir tahun nanti Kpopers juga akan dimanjakan penampilan sejumlah boyband dan artis-artis Korea lain yang akan manggung dan juga menggelar jumpa fans di Indonesia.

Dikutip dari berbagai sumber akun media sosial, beberapa konser yang akan digelar di Indonesia adalah sebagai berikut:

CNBlue

Grup musik dari FNC Entertainment ini akhirnya kembali singgah di Jakarta setelah hampir empat tahun melewatkan Jakarta untuk menggelar konser. Dipromotori oleh IME Indonesia, konser bertajuk, 2017 CNBlue Live (Between us) in Jakarta, grup musik beranggotakan Jung Yong Hwa, Lee Jong-hyun, Kang Min-hyuk, dan Lee Jung-shin ini akan menggelar konser Juli mendatang.

Tanggal : 15 Juli 2017

Pukul : 18.30 WIB

Lokasi : Indonesia Convention Exhibition (ICE)

Harga : Mulai Rp1.500.000- Rp2.800.000

VIXX

Boyband beranggotakan Leo, Ravi, Hongbin, N, Hyuk, dan Ken akan menemui penggemarnya di Jakarta, dan dua negara lainnya yaitu Kuala Lumpur dan Bangkok dengan dipromotori oleh My Music Taste. Para personel boyband tersebut siap membuat penggemarnya histeris.

Tanggal : 29 Juli 2017

Pukul : 18.30 WIB

Lokasi : Indonesia Convention Exhibition (ICE)

Harga : Rp920 ribu- hingga Rp2.500.000

DAY6

Band beraliran rock dari label JYP Entertainment ini terus saja memukau telinga pendengar di Korea. Dengan promotor MecimaPro yang beranggotakan Jae, Sungjin, Young K, Wonpil, Dowoon, grup musik ini untuk pertama kalinya datang menyapa penggemar di Indonesia lewat acara bertajuk, Live and Meet In Jakarta 2017.

Tanggal : 26 Agustus 2017

Pukul : 18.30 WIB

Lokasi : Balai Sarbini

Harga : Mulai Rp800.000 - Rp2,5juta

Seventeen

Konser bertajuk, 2017 Seventeen 1st World Tour Diamond Edge in Jakarta ini merupakan konser tur dunia pertama boyband beranggotakan Jun, Vernon, DK, Seungkwan, Hoshi, Joshua, S.Coups, Woozi, Wonwoo, Jeonghan, The8, Dino, Mingyu.

Tanggal : 23 September 2017

Pukul : 18.30

Lokasi : Indonesia Convention Exhibition (ICE)



MONSTA X

Sempat dibatalkan karena alasan keamanan, kali ini MONSTA X dipastikan akan menggelar tur dunia pertamanya di Jakarta. Boyband yang terkenal lewat lagu Beautiful ini akan menyapa penggemar lewat konser bertajuk, The First World Tour Beautiful.

Tanggal : 2 September 2017

Pukul : 18.30

Lokasi : The Kasablanka Hall

Harga : -

Music Bank

Acara musik asal Korea Selatan ini juga dipastikan akan menggelar konser di Indonesia, dengan mendatangkan EXO, NCT127, A Pink, acara Music Bank tentu akan sangat menarik perhatian penggemar karena bertabur bintang dari Negeri Kimchi.

Tanggal : 2 September 2017

Pukul : 18.30

Lokasi : Jakarta International Expo (JIExpo)

Harga : Rp850 ribu sampai Rp2,6 juta

