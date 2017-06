Drama Korea Ini Bertabur Bintang Berwajah Rupawan

VIVA.co.id – Bagi penggemar Im Yoona, personel dari girlband cantik SNSD, drama terbarunya yang berjudul The King in Love, sudah pasti sangat ditunggu-tunggu. Beradu akting dengan Im Siwan, Yoona siap memikat hati penonton dengan akting dan kecantikannya.

Dalam serial ini, Im Yoona berperan sebagai Eun San, putri cantik dari pria terkaya di Goryeo. Sebuah ikatan yang rumit terjadi saat ia bertemu dengan Wang Won yang diperankan oleh Im Siwan, pangeran mahkota Goryeo yang tampan dan ambisius serta sahabat dan pengawalnya yang setia, Wang Rin diperankan Hong Jong Hyun.

Sebuah pertemanan yang erat terbentuk di antara mereka bertiga, tetapi seketika pudar karena adanya intrik politik dan hubungan percintaan yang terjadi.

Im Siwan, anggota dari boyband ZE:A kembali ke layar televisi lagi sejak menjadi pemeran utama dalam drama Incomplete Life tiga tahun yang lalu. Sedangkan Hong Jong Hyun juga bergabung dalam daftar pemain setelah kesuksesannya pada drama Scarlet Heart dan memenangkan Korean Film Directory Society’s Popularity Awards 2016. Yoona sendiri sebelumnya membintangi drama berjudul K2 bersama aktor Ji Chang Wook.

"The King in Love adalah salah satu dari blockbuster ONE dan akan bergabung dalam daftar drama-drama sukses lainnya seperti Scarlet Heart, Legend of the Blue Sea, dan My Sassy Girl,” kata Virginia Lim, Senior Vice President and Head of Content, Production and Marketing, Sony Pictures Television Networks Asia, dalam rilis, 20 Juni 2017.

Dua episode pertama dari The King in Love akan ditayangkan secara perdana pada tanggal 17 dan 18 Juli 2017 pukul 21.15 WIB. Episode selanjutnya ditayangkan setiap hari Senin dan Selasa pada pukul 20.00 WIB, waktu yang sama dengan penayangan di Korea lewat televisi berlangganan.