Inikah Tanda-tanda Pernikahan Maia Estianty?

VIVA.co.id – Kabar pernikahan Maia Estianty kembali berhembus kencang. Kabarnya, Maia akan segera melepas status jandanya. Kabar pernikahan janda Ahmad Dhani ini mulai berhembus setelah netizen melihat postingan Titi Rajo Bintang di akun Instagram miliknya.

Titi memasang foto dirinya dengan sejumlah artis, termasuk Maia saat menggelar buka puasa bersama. Bukan foto itu yang menjadi sorotan, tetapi caption yang ditulis Titi yang menjadi perbincangan. Ia menuliskan bahwa para artis yang berada di foto tersebut adalah tim inti untuk hari besar ME. Netizen menduga bahwa ME yang dimaksud di situ adalah Maia Estianty.

Dugaan pernikahan Maia akan segera menikah semakin kuat saat Papahedwan, koreografer fesyen yang juga ikut dalam kelompok artis tersebut, mengungkapkan bahwa selain arisan dan berbuka puasa, mereka berkumpul untuk pembentukan panitia inti.

"Bukber Gank Tempey..arisan..rapat pembentukan panitia...we re so happy for u sis ... italy we r coming ..," tulis papahedwan.

Netizen langsung heboh dengan postingan pria berambut warna warni itu. "Wah bunda nikahnya di Italy, keren," tulis salah satu netizen. "Seru kali ya kalo genks tempe kumpul di satu jet pribadi," ujar yang lainnya. "Nikahnya di Italia, beneran nih?," tanya netizen lain penasaran. "Selamat ya bun,,semoga lancar," ujar yang lainnya. "Kenapa di Italia, di sini saja bun nikahnya biar seru," kata yang lainnya.