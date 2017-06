Gaya Selebritis Bollywood Saat di Bandara

VIVA.co.id – Gaya busana selebritis kerap menjadi referensi fesyen para penggemar, tak hanya di karpet merah, tapi juga saat melenggang di bandara (airport style). Selain sebagai referensi juga untuk lebih mengenal selera dari artis idola. Berikut airport style dari para aktor dan aktris Bollywood, yang dilansir dari bollywoodlife pada Rabu, 21 Juni 2017.

Priyanka Chopra

Mengenakan gaun renda dua lapis dari Self Portrait dengan tas Givenchy. Priyanka membuat penampilannya cukup menarik, yang memadupadankan gaun tersebut dengan jaket denim dan sandal strappy hitam, saat ia berangkat ke Prague.

Pakaian tersebut adalah pilihan penampilan yang berselera tinggi dengan warna solid, potongan klasik, dan gaya Priyanka menunjukkan kepada publik betapa sederhananya tetap elegan. Terlebih dengan membuat model rambutnya diikat ke atas kepala.

Deepika Padukone

Mengenakan gaun A-line bergaris, potongan leher V, dan inner kaos putih polos, baju ini adalah produk dari mereknya, All About You. Deepika memadukan dengan tas hitam, sepatu Nike hitam, dan sebuah kaca mata.

Sepertinya Deepika menyukai perjalanan dengan pakaian yang bebas leluasa dan nyaman. Memang terlihat cocok dengan kepribadiannya yang ramah dan murah senyum dengan menampakkan lesung pipinya.

Shraddha Kapoor

Menampilkan gaya yang sangat casual sporty dengan tank top hitam yang diselipkan ke dalam celana biru denim, lalu dipadikan outer bergaris horizontal dan dengan lengan sebahu. Shraddha melengkapi tampilannya dengan sepatu sneakers hitam dan jam tangan.

Aishwarya Rai Bachchan

Menunjukkan penampilan serba hitam dengan kaos tee bermanik-manik, celana skinnies, dipadukan sepatu sneakers putih dan tote bag merah merek Givenchy.

Aishwarya terlihat menggandeng putrinya Aaradhya yang mengenakan jaket pink di atas kaos tee putih, denim dan sepatu sneakers putih pula.

Hrithik Roshan



Pergi liburan di Amerika Serikat bersama anak-anaknya, Hrithik Roshan mengenakan kaos dan denim hitam, dengan dipadukan jaket biru, topi hitam, sebuah sling bag, dan sepatu sneakers.