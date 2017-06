Tuba Buyukustun akan Hadir di Serial Cinta Elif tvOne

VIVA.co.id – tvOne akan kembali menyajikan drama berkualitas lewat serial-serial Turki pada Juni ini. Mulai 21 Juni 2017 serial Cinta Elif akan tayang di tvOne pada pukul 22.00 WIB, menggantikan serial Winter Sun.

Sebelumnya tvOne telah menghadirkan serial Turki Torn Apart, Endless Love, Orphan Flowers, Shehrazat, Queen Of The Night yang masih tayang sampai sekarang dan Winter Sun yang sudah tamat pada pertengahan Juni kemarin.

Cinta Elif berkisah tentang seorang polisi muda tampan yang bernama Omer Demis (Engin Akyurek). Omer merupakan lulusan terbaik di akademinya, ia memilih menjadi polisi setelah kematian ayahnya. Ayah Omer meninggal dalam kasus penculikan yang masih belum terungkap bahkan hingga Omer menjadi polisi. Semenjak itu, Omer bertekad untuk mengungkap segala kasus kejatahan yang ditangani.

Sisi lain serial ini bercerita tentang seorang wanita cantik yang bekerja sebagai desainer perhiasan mewah di Italia bernama Elif (Tuba Buyukustun). Sebuah kasus pembunuhan mempertemukan Omer dan Elif. Tunangan Omer dan ayah Elif ditemukan meninggal di dalam sebuah mobil yang sama, dan keduanya diduga dibunuh oleh seseorang. Omer dan Elif pun panik dan frustasi setelah mengetahui orang yang mereka cintai tewas dalam mobil yang sama.

Kematian tunangan Omer dan ayah Elif ternyata ada hubungannya dengan dua buah berlian yang ditemukan dalam kamar tunangan Omer dan di TKP yakni mobil tempat ditemukan keduanya tewas. Lalu Elif diminta untuk menyerahkan kedua berlian tersebut kepada mafia yang menculik adiknya karena Elif tidak ingin adiknya dibunuh.

Karena terjepit dalam situasi yang cukup rumit, Omer dan Elif tidak memiliki pilihan lain selain berkerja sama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sebuah rahasia tentang kematian tunangan Omer dan ayah Elif. Pemirsa tvOne akan disuguhkan cerita yang sangat menarik, perjalanan memecahkan misteri oleh seorang polisi dan drama percintaan yang penuh intrik pada serial ini.

“Serial ini diharapkan dapat menambah pilihan tontonan hiburan bagi pemirsa, karena serial Cinta Elif tidak hanya penuh dengan romansa tetapi juga tentang investigasi polisi yang disertai drama misteri pembunuhan,” kata Raldy Doy, Manager Public Relations tvOne, dalam keterangannya, Rabu 21 Juni 2017.

Bagaimana perjalanan kisah Omer dan Elif? Siapakah orang dibalik pembunuhan tersebut? Saksikan Serial Turki Cinta Elif dan Efsun dan Bahar hanya di tvOne.