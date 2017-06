Doa Giring Nidji untuk Jokowi yang Berulang Tahun ke-56

#happy56thjokowi Untuk Presidenku Joko Widodo, semoga di ulang tahun bapak yang ke 56 bapak terus diberikan umur panjang dan kesehatan karena kita tahu dedikasi bapak ke Rakyat Indonesia sangat luar biasa. ~ Sehat selalu pak!! Semoga bapak juga terus diberikan semangat, kebesaran hati dan pikiran yang jernih dalam memutuskan segala keputusan untuk memperjuangkan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Semoga bapak diberikan kesabaran menghadapi segala cacian serta fitnah ke bapak. Semoga bapak diberikan umur yang panjang agar bisa melihat hasil langsung pembangunan yang bapak telah wariskan ke anak cucu kita. Amin #SelamatUlangTahunPakJokowi #CeritaGiring #Jokowi #Indonesia

