Mewahnya Gaun Pengantin Pewaris Perusahaan Swarovski

The 6-meter long train of VICTORIA SWAROVSKI wedding dress was featured in VOGUE Italia... @sayed5inco @asiancouturefederation @frankcintamani @emilyhwangofficial @vogueitalia @voguemagazine @voguearabia @lovinghautecouture @thecatwalkitalia @couturenotebook @arabfashioncouncil @harpersbazaararabia @emirateswoman @ffwddxb @fashionpulis @bong_guerrero @d3dubai #couture #bride #wedding #VictoriaSwarovski #swarosvki #Italy #Dubai #MyDubai #MadeinDubai #MichaelCinco

A post shared by MICHAEL CINCO Dubai (@michael5inco) on Jun 20, 2017 at 9:40pm PDT