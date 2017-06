Populer Lagi, Tiru Gaya Seleb Korea Pakai Sweatshirt

Park Seo Joon wore ATTENTIONROW A-10-Row* Pitch Team Long Sleeve T-Shirt_Green Beryl ?51,000 (USD 45) and A-10-Row* Stitch String Pants _ White Salt Melange ?83,000 (USD 74) in Fight For My Way Drama Episode 5. Photo credit to rightful owner. #parkseojoon #??? #????? #????? #?????? #???? #?? #????? #attentionrow #fightformyway #parkseojoonstyle #kdrama_fashion #kdramastyle #kfashion #kstyle #???? #??? #????? #????? #????? #????? #?????? #???? #kdrama_fashion_parkseojoon #dailylook

