Heboh Honor Rendah Gal Gadot di Wonder Woman

VIVA.co.id – Hollywood ramai membicarakan honor yang diterima pemeran Wonder Woman, Gal Gadot, yang dinilai cukup rendah dibandingkan dengan rekannya Henry Cavil yang memerankan Clark Kent dalam film Man Of Steel.

Tetapi, ternyata hal itu tidak sepenuhnya benar. Dikutip dari laman Aceshowbiz, Rabu 21 Juni 2017, ternyata honor yang diterima Gadot, belum termasuk bonus yang diperoleh, karena filmnya tembus box office.

Jika kabar yang beredar menyebut honor Cavill lebih tinggi dibanding Gadot, ternyata hal itu juga salah. Keduanya sama-sama dibayar US$300 ribu, atau Rp3,9 miliar untuk penampilan perdana mereka. Sebelumnya, dikabarkan bahwa honor yang diterima Cavill, 46 kali lebih banyak dibanding honor Gadot.

Jadi sebenarnya, honor US$300 ribu yang beredar luas tersebut, merupakan honor dasar untuk setiap film yang dibintanginya sejauh ini di DC Universe. Sementara itu, Cavill, honor yang disebut sudah termasuk bonus yang diperoleh.

Seperti dinyatakan oleh seorang sumber yang tahu tentang negosiasi dalam film-film DC, honor Cavill yang ramai dibicarakan bukanlah untuk satu gambar saja. "Itu gila, aktor tahap awal dalam film franchise dibayar dengan tarif yang sama. Dan, ketika film itu sukses, mereka akan mendapat lebih banyak uang."

Wonder Woman sendiri sukses di dunia dan menembus angka box office. Jika benar Gadot menandatangani hal sama seperti Cavill, bonus untuk Wonder Woman tentu akan diberikan, dan juga film sekuel tentu lebih menguntungkan."

Seorang sumber yang tahu negosiasi kontrak baik Gadot dan Cavill menambahkan, "Jika kamu membandingkan apel dengan apel, Gadot dibayar setidaknya sama seperti dia (Cavill)."

Dilansir laman Screen Rant, Gadot dibayar untuk tiga pekerjaan, yaitu untuk perannya di Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, dan yang akan datang Justice League, yaitu sebesar US$300 ribu, atau sekitar Rp3,9 miliar per film.

Jika melihat peran yang ia bintangi di Batman v Superman, atau pun Wonder Woman, honor yang dia terima tampak masih jauh di bawah dugaan banyak orang. (asp)