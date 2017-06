Pria Ini Viral Disebut 'Kembaran' Gong Yoo Goblin, Setuju?

VIVA.co.id – Mungkin, pria yang bekerja di sebuah restoran ayam ini tidak menyangka akan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Dia disorot, setelah salah seorang pelanggan mengunggah fotonya ke jagat maya.

Pria asal Filipina ini dianggap sebagai kembaran Gong Yoo, aktor top Korea, yang belakangan jadi idola, setelah drama Goblin mendunia.

Lewat akun Facebooknya, Eriel Mendoza menulis temuan terbarunya tersebut. Foto itu memperlihatkan 'kembaran' Gong Yoo tengah sibuk melayani pelanggan.

"Aku menemukan Goblin Kim Shin dan bahkan bisa melihat pedangnya juga. Apa mungkin aku pengantinnya?" tulis Eriel menirukan, salah satu cerita khas dari drama Goblin.

"Oh My God, hello, aku tidak bisa melihat nama kamu, karena itu tersembunyi. Tetapi, aku bersumpah kamu benar-benar mirip Gong Yoo. Aku tidak perlu pergi ke Korea lagi untuk melihatnya, karena aku bisa melihatnya di sini," tambahnya seperti dikutip dari Koreaboo, Kamis 22 Juni 2017.

Unggahan tersebut langsung viral dan mendapat lebih dari 15 ribu likes, serta lebih dari dua ribu komentar dalam waktu sekejap. Menurut kamu, apa pria ini mirip Gong Yoo?