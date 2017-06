Ingin Anak Ketiga, Kim Kardashian Putuskan Menyewa Rahim

VIVA.co.id – Pasangan selebriti Kim Kardashian dan Kanye West kembali merencanakan memiliki momongan, dengan menyewa rahim seorang perempuan untuk dititipkan benih Kim dan Kanye.

Keputusan tersebut, karena dokter yang menangani Kim sangat menyarankan Kim, agar tidak hamil lagi untuk yang ketiga kalinya. Hal tersebut, karena kondisi kesehatan Kim.

Pasangan yang telah memiliki dua anak, yaitu North, 4 tahun dan Saint, 18 bulan ini dikabarkan menyewa seorang 'ibu sementara' untuk dapat menampung janin anak ketiga mereka saat hamil nanti.

Selain itu, pasangan ini juga tengah meminta sebuah agen dengan membayar 75 ribu dolar, atau Rp1 miliar untuk mencarikan 'ibu sementara'. Nantinya, ibu tersebut akan dibayar 45 ribu dolar, atau sekitar Rp600 juta untuk menampung kehamilan selama 10 bulan.

"Itu belum termasuk bonus 5.000 dolar, atau Rp67 juta jika bayinya kembar," ujar salah satu sumber dikutip dari laman USA Today pada Kamis 22 Juni 2017.

Dalam program Keeping Up With The Kardashian, Kim juga sempat menyampaikan hal tersebut kepada ibunya, Kris Jenner. Di program tersebut, ia telah mengatakan bahwa dia tak akan mengandung untuk ketiga kalinya.

"Aku sudah pada kesimpulan bahwa aku tak akan mengandung lagi, jadi sekarang aku akan mencoba solusi 'ibu sementara'," kata Kim. (asp)