BJ Habibie: Surat Kecil untuk Tuhan 'World Class'

VIVA.co.id – Di tengah kesibukannya yang padat, mantan Presiden Indonesia BJ Habibie menyempatkan diri untuk menonton secara ekslusif film Surat Kecil untuk Tuhan di The Premier XXI, Plaza Indonesia.

Ditemani para produser dan pemain Surat Kecil untuk Tuhan, Habibie terlihat sangat menikmati setiap scene yang ada di film yang dibintangi Joe Taslim, Bunga Citra Lestari (BCL), Aura Kasih, Lukman Sardi, Teuku Rifnu Wikana, Ben Joshua, Maudy Koesnaedi, dan sederet artis cilik ini.

Usai menonton film garapan Fajar L. Bustomi tersebut, Habibie mengungkapkan rasa sangat terkesan dengan film Surat Kecil untuk Tuhan. “Luar biasa. Saya melihat ini film yang luar biasa baiknya. Surat Kecil untuk Tuhan World class ya. Ini menarik sekali. Permasalahan yang diangkat pun permasalahan yang dihadapi oleh banyak bangsa di dunia ini," ungkapnya melalui keterangan tertulis kepada VIVA.co.id, Jumat 23 Juni 2017.

Untuk itu, Habibie berharap sekali film ini bisa tayang di kancah internasional. "Saya ingin film ini tayang di dunia internasional, termasuk bisa diikutkan di berbagai festival internasional. Coba pikirkan caranya, you better than me about it," ungkapnya.

Film yang diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Agnes Davonar ini akan tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia pada Minggu mendatang, 25 Juni 2017. (asp)