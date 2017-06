Elvira Devinamira Siap Kenalkan Calon Suami ke Keluarga

VIVA.co.id – Puteri Indonesia 2014, Elvira Devinamira punya agenda khusus di Hari Raya Idul Fitri kali ini. Pertama, ia akan pulang ke kampung halaman pada Sabtu besok, 24 Juni 2017 di Surabaya. Setelah itu, baru tradisi keluarga dilaksanakan.

"Tradisinya, habis salat Idul Fitri, maaf-maafan, makan opor, makan sate, makan rendang, hari bebas diet lah," ucapnya, saat ditemui di Yayasan Anyo Indonesia, Kawasan Slipi, Jakarta, Kamis malam 22 Juni 2017.

Bedanya, kali ini, Elvira akan mengenalkan sosok calon pendamping hidupnya. Selama ini, lelaki tersebut sudah kenal dengan ayah dan ibu Elvira, hanya saja belum mengenal keluarga besar secara keseluruhan.

"Mau ngenalin calon aja sih. Orang sini (Jakarta), pakai pesawat sudah beli tiket dari jauh-jauh hari," ujarnya.

Dengan mengenalkan sang calon pada keluarga buat wanita berusia 23 tahun sebagai satu langkah serius. Meski ingin mengenalkan kepada keluarga, Elvira belum mau memperkenalkan sang calon kepada publik.

Telah dua tahun ia menjalin hubungan tersebut. Elvira merasa nyaman, karena pribadi pria tersebut yang menarik di matanya.

"Pokoknya, aku tuh tipenya pasti baik pengertian humoris sama tanggung jawab dan bisa diajak ngobrol, yang seru lah, jadi enggak bosan. Always keep me interest," katanya. (asp)