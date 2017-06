Akhirnya, Poster Terbaru Jurassic World Dirilis

VIVA.co.id – Film kedua dari waralaba Jurassic Park yang dibuat ulang kembali, telah resmi mendapatkan judul dan poster pertama. Film ini disebut 'Jurassic World: Fallen Kingdom'. Sedangkan tulisan poster resminya menggoda bahwa 'dalam satu tahun, kehidupan akan menemukan jalan'.

Tagline tersebut mengacu pada pidato Dr. Ian Malcolm yang terkenal di film 1993 yang asli. Jeff Goldblum diatur untuk kembali memerankan sebagai Malcolm di film berikutnya.

Jeff akan bergabung bersama Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, dan B.D Wong dari film terdahulunya yang hadir pada 2015.

Dikutip dari laman Aceshowbiz, Jumat 23 Juni 2017, film Jurassic World kedua dijadwalkan hadir pada 22 Juni 2018 di bioskop Amerika Serikat. J.A Bayona akan menjadi sutradara di film ini.

Sedangkan sutradara pada film pertama, Colin Trevorrow akan menulis naskah bersama dengan Derek Connolly.

In one year, life finds a way. pic.twitter.com/32Cu62xn1Y