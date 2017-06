Sekuel Jumanji Dipersembahkan untuk Mendiang Robin Williams?

VIVA.co.id – Jumanji merupakan salah satu film favorit di era 90-an. Film ini juga dibintangi oleh Robin Williams saat itu.

Film keluarga ini menceritakan tentang permainan papan yang bertemakan kehidupan hutan yang dapat membawa situasi permainan menjadi nyata di dunia sebenarnya.

Film ini direncanakan dibuat sekuel lanjutannya. Namun, sempat tertunda karena kematian tragis sang aktor senior, Robin Williams. Direncanakan, proyek sekuel lanjutan ini akan dibuat dengan menambahkan tribute khusus untuk mengenang sang aktor.

Dilansir dari Hollywoodlife, di sekuel kedua nanti, Jack Black akan bergabung untuk bermain di film tersebut.

"Ini film yang sangat ditunggu sebagai lanjutan dari Jumanji 1995," ujar Jack.

Jack tak bicara banyak tentang bentuk tribute untuk Robin akan seperti apa nantinya. Film kedua yang berjudul Jumanji: Welcome to the Jungle diperkirakan banyak mengambil setting tempat di hutan.

"Nanti kami (para cast) akan menjelajahi hutan Jumanji dan akan mendapatkan kemenangan dari permainan tersebut di hutan itu. Nanti juga akan ada beberapa petunjuk peninggalan Alan Parish (Robin Williams)," tutur Jack.

Petunjuk-petunjuk tersebut yang nantinya akan membantu peserta permainan Jumanji tersebut sampai di tujuannya. Konsep berupa petunjuk-petunjuk peninggalan Alan Parish (Robin Williams) tersebut akan menjadi sebuah tribute bagi Robin.

"Ada sebuah rumah hutan (rumah kayu) dan petunjuk dari Alan yang akan membantu para pemain di cerita tersebut. Ini menyiratkan Robin yang tetap bermain dan membantu kami di cerita ini tanpa harus hadir secara langsung di sini," ujarnya.

Sederet artis Hollywood ternama pun sudah dipastikan bergabung di film ini. Selain Jack Black, Dwayne Johnson juga akan bergabung. Lalu, ada Kevin Hart, Nick Jonas, dan Karen Gillan (pemain Guardian of Galaxy). Film ini direncanakan rilis 20 Desember 2017.