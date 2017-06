Selamat, Rio Dewanto-Atiqah Hasiholan Punya Anak Perempuan

VIVA.co.id – Kebahagiaan tengah dirasakan pasangan artis Atiqah Hasiholan dan suaminya Rio Dewanto. Tepat hari ini, Atiqah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan.

Bayi perempuan tersebut adalah penantian selama empat tahun, Rio dan Atiqah merajut pernikahan. Rio memposting foto sang bayi cantik dan menggemaskan itu di Instagramnya.

"Welcome to the world my little Girl #Sal," tulis Rio.

Rio belum menulis nama sang anak. Namun, ribuan netizen berkomentar memberikan selamat kepada pasangan yang menikah 2013 lalu ini.

"Selamat yaaa mas @riodewanto horeeeeee Alhamdulillah," tulis netizen.

"Congrats kak @atiqahhasiholan & bang @riodewanto ...smoga Ibu dan baby sehat sehat," tulis netizen.

"Selamat mz bro @riodewanto semoga menjadi anak sholehah berguna bgi klrga bangsa jg agama," tulis netizen.