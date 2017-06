Mau Nonton Konser Seventeen, Lihat Dulu Harga Tiketnya

VIVA.co.id – Para penggemar Seventeen, yang biasa disebut Carat, akhirnya bisa mendapat jawaban atas pertanyaan mereka selama ini soal harga tiket konser boyband idolanya.

Pihak promotor Mecimapro melalui twitternya, merilis harga tiket konser boyband yang akan menggelar aksi panggungnya itu pada 23 September 2017.

"Dear CARATs, these are the official Seat Plan & Price List of DIAMOND EDGE 2017 SEVENTEEN 1st WORLD TOUR in JAKARTA…," tulisnya.

Harga tiket termahal kategori Pink dan Blue, dengan harga Rp2 juta. Kemudian, kategori Yellow dengan tempat duduk bernomor dijual dengan harga Rp1,5 juta, dan yang termurah adalah Rp900 ribu untuk kelas green. Tiket bisa diperoleh di situs penjualan tiket terpercaya, Indotix.

Konser boyband asal Korea Selatan itu akan digelar pada 23 September mendatang yang berlokasi di BSD, Tangerang. Kehadiran mereka ke Tanah Air, merupakan kali kedua kunjungan, setelah konser tunggal pertama usai jumpa pers sukses pada Agustus 2016 silam.

Sebagai informasi, Seventeen merupakan satu-satunya grup baru yang berhasil masuk dalam daftar “10 Album K-pop Terbaik di 2015” versi Billboard dan bertahan selama 11 minggu pada tangga lagu Billboard World Album.

Dengan tiga unit mereka, unit vocal, hip-hop, serta performance, Seventeen selalu berhasil memberikan kejutan kepada penggemar. (asp)