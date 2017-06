Ini Dia Nama Bayi Perempuan Atiqah-Rio Dewanto

VIVA.co.id – Pasangan Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan tengah berbahagia. Keluarga mereka kini dilengkapi kehadiran anak perempuan yang lahir pada Jumat, 23 Juni 2017 sekitar 09.32. Bayi cantik ini diberi nama Salma Jihane Putri Dewanto.

"Salma Jihane Putri Dewanto. Artinya nanti biar Rio sama Atiqah saja yang jelasin. Sekarang mereka lagi pada istirahat, soalnya Rio juga baru balik promo film 'kan malamnya. Jadi enggak bisa diganggu dulu," kata manajer Atiqah, Adik Karuniawan saat dihubungi wartawan melalui telepon.

Atiqah menjalani proses persalinan secara normal. Rio dan ibunda Atiqah, Ratna Sarumpaet setia menemani saat Atiqah tengah berjuang melahirkan anak pertamanya.

"Iya, Tadi juga aku tanya, katanya Rio sama Ummi (Ratna Sarumpaet) ikut masuk menemani," ucapnya.

Kebahagiaan mereka kali pertama dibagikan Rio melalui akun instagramnya. Dengan caption 'welcome to the world my little Girl #sal", foto bayi mereka berhasil mencuri perhatian netizen dan mengundang like lebih dari 30 ribu kali.

"Congratsss brooo, pahmud," tulis akun ihsantarore dalam kolom komentar foto tersebut.