Bergurau Bunuh Donald Trump, Johnny Depp Minta Maaf

VIVA.co.id – Aktor Johnny Depp mengutarakan permintaan maaf atas ucapannya terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai wacana pembunuhan atas Trump. Depp mengaku, pernyataannya tersebut sudah melewati batas.

Dilansir dari laman Reuters, bintang The Pirates of the Caribbean itu menuturkan hal tersebut saat hadir di festival musik Glastonbury. Depp, kala itu, menuturkan candaannya mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang aktor untuk membunuh presiden Amerika Serikat.

Perkataan Depp menimbulkan reaksi dari White House dan pendukung Trump. Mereka menjelaskan, Presiden Amerika Serikat itu telah melakukan banyak hal dalam membasmi persoalan kriminal.

"Presiden Trump telah mengutuk kekerasan dalam segala bentuk, dan yang menyedihkan adalah bahwa seorang aktor seperti Johnny Depp, malah mengatakan sebaliknya," ujar juru bicara White House.

Depp kemudian menjelaskan, perkataannya di acara musik itu, bukan bermaksud jahat. Hal itu dia utarakan sebagai maksud untuk gurauan semata.

"Saya meminta maaf atas gurauan buruk yang saya lakukan kemarin mengenai Presiden Trump. Perkataan itu bukan bermaksud jahat. Saya hanya mencoba bergurau, bukan menyakiti siapapun," kata Depp pada media.

Seperti diketahui, Depp saat di acara musik tersebut, membicarakan mengenai film-nya, saat kemudian teralihkan dengan topik politik dan Trump. Gurauan Depp kemudian terlontar dan menimbulkan banyak reaksi.

"Bisakah kita bawa Trump ke sini?" ujar Depp pada para penonton. "... kapan terkahir kali seorang aktor dapat membunuh seorang presiden?"