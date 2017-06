Kangen, Ririn Ekawati Unggah Foto Terakhir Bersama Suami

Miss you Sayang @fery_wijaya88 photo Terakhir kita pas kmu Anterin aku ke airport... kmu duduk di belakang bareng mamah, tangan kmu di pegang2 sama mamah... sehat ya nakku kata mamah... ahhhh... rindu... #alfatihah

A post shared by Ririn Ekawati (@ririnekawati) on Jun 23, 2017 at 11:19am PDT