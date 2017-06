Kerinduan Ririn Ekawati pada Mendiang Suami Saat Lebaran

Sekuat Apa pun aku, pasti sedih di saat ku Teringat... Sudah Ikhlas kow tapi kalau Rindu ga papa kan ya... harus sabar , iyah InsyAllah... harus Kuat , iyah InsyAllah... Kalau ngomongnya Harus , ya berarti mau gak mau kan ya... Hehehe... susah di omonginnya kalau gak ngerasain... ga bersedih terlalu lama kow, cuma kadang nangis aja kalau lagi ingat. Wajarkan namanya juga manusia... bukannya Drama hidupnya, tapi ini Jalan hidup yg sudah di Gariskan oleh Allah.. nanti juga baik2 lagi... senyum lagi.. ketawa lagi...Happy lagi... ini hidup kan, bukan selalu tentang kesedihan. masih banyak kebahagiaannya. yg sudah lalu, kini dan nanti... Biasanya di kasi sedih karna mau di kasi bahagia yg lebih banyak lagi Oleh Allah... Bahagianya Bagaimana ,Tinggal Allah yg atur Kadarnya ?? Amin Bahagia Liat Anak2 sehat itu Alhamdulillah.. kaya si bakso ikan yg gak mau lepas sama mamahnya.. makin nempel, di tinggal dikit nangisnya kaya di cubitin satu rumah hahahahah... Gemes! • • • #23june2017 pertama kali @abigailcattleya naik pesawat.. hahah awalnya aman... happy , seru. 10 menit sebelum landing dia nangis karna bosen ???? next .. gak pake nangis ya nak. mamah di judesin 1 pesawat lho ????????????

A post shared by Ririn Ekawati (@ririnekawati) on Jun 23, 2017 at 1:35pm PDT