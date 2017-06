Baru Tayang, Transformers Geser Cars dan Wonder Woman

VIVA.co.id – Film Transformers sepertinya telah kehilangan kekuatannya. Pada minggu pertama penayangan Transformers: The Last Knight menarik jumlah penonton lebih rendah dari target.

Meski demikian, Transformer sudah bisa menggeser posisi Cars 3 dan Wonder Woman sekaligus. Dan cukup mendapat respons positif di berbagai negara.

Film The Last Knight selama lima hari tayang di Amerika Utara, sudah mencapai US$69,1 juta atau sekitar Rp918 miliar.

Meski cukup memuaskan di minggu pertama pemutaran, hasil ini masih dianggap jauh dibanding film-film Transformers sebelumnya. Seperti Transformers: Revenge of Fallen dengan US$109 juta atau sekitar Rp1,4 triliun, Transformers: Dark of the Moon dengan US$97,9 juta atau Rp1,301 triliun

dan Transformers: Age of Extinction dengan US$100 juta atau Rp1,329 triliun

Dilansir Aceshowbiz, Senin 26 Juni 2017, sejauh ini The Last Knight sudah menghasilkan US$196,2 juta atau sekitar Rp2,6triliun, termasuk US$123,4 juta di China.

Sementara film Cars 3 yang baru saja sukses menggeser Wonder Woman, kini harus puas di peringkat dua dengan perkiraan US$25,2 juta atau sekitar Rp335 miliar, atau turun sekitar 53 persen.

Wonder Woman dengan sutradara Patty Jenkins, sejauh ini telah meraup hasil sebesar US$652,9 juta di seluruh dunia, membuatnya dicatat sebagai film bergenre laga dengan laba bersih tertinggi.

Disusul film 47 Meters Down, All Eyez on Me, The Mummy, Pirates of the Carribean: Dead Men Tell No Tales, Rough Night, Captain Underpants: The First Epic Movie dan Guardians of the Galaxy Vol.2. (one)