Penggemar Kpop Wajib Tahu 10 Kata Slang Ini

VIVA.co.id – Bagi pencinta drama Korea, kata-kata slang atau ucapan populer yang kerap dikatakan para selebriti dalam drama mungkin menjadi hal umum yang pasti diketahui.

Tapi bagi sebagian orang yang tidak tahu, mendengar kata-kata slang untuk pertama kalinya pasti terasa aneh. Tak ingin dibilang ketinggalan zaman karena tidak tahu bahasa Slang Korea, berikut ini 10 kata Slang wajib tahu seperti dilansir dari Soompi, Senin 26 Juni 2017.

Heol (?)

Kata ini biasa digunakan saat seseorang tidak percaya atau mengekspresikan keterkejutan atas suatu kejadian atau apa yang dilihat dan didengar.

Daebak (??)

Sering dengar kata ini diucapkan untuk memuji. Kata Daebak berarti menakjubkan atau jackpot.

Aigoo (???)

Diucapkan secara spontan dan bisa digunakan dalam beragam konteks. Tapi biasanya digunakan untuk mengekspresikan frustrasi. Kata ini sama artinya seperti, ups, oh tidak, duh.

Jjang-ee-yah (???)

Ingin memuji, ucapkan kata yang bermakna nomor satu atau yang terbaik ini.

Ah-ssa! (??!)

Digunakan untuk mengekspresikan kebahagiaan atau rasa tertarik akan suatu hal. Kata ini sama artinya seperti Yes! atau oh yeah!

Jin-jja? (???)

Biasa digunakan saat menyatakan keterkejutan atau kaget. Bisa digunakan sebagai pertanyaan atau pernyataan. Kata ini sendiri artinya benarkah?

Omo atau Omonah (?? / ???)

Kata ini artinya Oh tidak atau Oh my gosh

Mi-chus-suh? (????!)

Bisa digunakan saat terkejut akan sesuatu yang dilakukan orang lain. Kata ini artinya apa kamu gila?

Eo-tteok-hae?! (????!)

Kata ini berarti Apa yang bisa aku atau kita dilakukan?

Chi-maek (??)

Kombo makanan ayam goreng dan bir, kata-kata ini semakin populer berkat Jun Ji Hyun dalam drama My Love From the Star.