The Killers Hentak Glastonbury Festival, Penonton Histeris

VIVA.co.id – Setelah sekitar 10 tahun absen, grup rock asal Amerika, The Killers kembali menampilkan aksi dalam acara musik tahunan Glastonbury Festival.

Menggunakan set panggung bernuansa klasik, Brandon Cs pun mengguncang panggung dengan membawakan beberapa lagu hitsnya kepada penonton. Dilansir dari dailymail.co.uk, aksi mereka kali ini dibuka dengan lagu berjudul The Undertones Teenage Kicks.

Brandon Flowers sang frontman tak lupa menyapa para penonton dan mengaku senang bisa kembali hadir di panggung Glastonbury Festival.

"Mereka bilang saya memainkan John Peel Stage dua kali dalam karier. Senang rasanya bisa kembali ke sini," ujar Brandon seperti dikutip dari dailymail, Senin 26 Juni 2017.

Selain latar panggung bernuansa klasik, aksi The Killers juga ditunjukkan dengan alat efek pembuat angin yang cukup kencang untuk menunjang aksi dan penampilan mereka di atas panggung.

Ternyata, hal itu sanggup membangunkan histeria bagi para penggemar mereka. Para penggemar pun ikut meloncat kegirangan saat disuguhi sejumlah tembang hits semacam Mr Brightside'dan 'When You Were Young.

Diketahui sebelumnya, The Killers pernah tampil di Glastonbury Festival pada tahun 2004 dan 2007 silam. Dalam penampilan kedua mereka tahun 2007 tersebut, Brandon Cs menjejakkan aksi di panggung Pyramid Stage yang cukup bergengsi pada saat itu.