Pose Iko Uwais dan Jackie Chan Bikin Heboh Netizen

VIVA.co.id – Iko Uwais dan Jackie Chan dalam satu frame yang sama. Meski bukan dalam sebuah film, namun pose dua aktor top ini cukup membuat para penggemarnya histeris.

Iko diketahui mendapat undangan dari Jackie untuk menghadiri Shanghai International Film Festival 2017. Beberapa kali ia mengucap rasa terima kasihnya kepada Sang Master atas undangan tersebut.

"Thank you Master Jackie Chan for the invitation to Shanghai International Film Festival 2017. It's been a great experience. Hope to be back real soon. #siff2017 #HSAmbassador," tulis Iko di Instagram beberapa hari lalu.

Setelah mengunggah foto bersama para aktor lain, akhirnya Iko benar-benar bertemu dengan Jackie Chan.

"The Increadible Master Shifu martial artist.. @eyeofjackiechan

Thank you so much for the invitation in #GalaNightOfJackiChanActionMovieWeek," kata Iko.

Melihat kebersamaan Iko dan Jackie Chan, netizen langsung bereaksi. Tak sedikit yang mengungkap rasa bangga pada Iko.

"So proud of you," kata seorang netizen.

Ada juga yang berharap Iko bisa main film bareng Jackie Chan. (ren)