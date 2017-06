Harry Potter Ulang Tahun ke-20, Begini Cara Merayakannya

VIVA.co.id – Tanggal 26 Juni 1997, atau tepat 20 tahun lalu, Penerbit Bloomsburry meluncurkan novel debut J.K. Rowling berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone. Novel itu menandai seri pertama dari tujuh cerita anak laki-laki penyihir itu, yang akhirnya menjadi fenomena dunia.

J.K. Rowling, yang kini menjadi miliuner berkat novel ciptaannya itu memeringati hari lahir Harry Potter. Lewat akun Twitternya, dia menulis, "Tepat hari ini, 20 tahun lalu, dunia yang biasanya aku tinggali sendiri tiba-tiba terbuka untuk orang lain. Itu luar biasa. Terimakasih #HarryPotter20," tulis J.K Rowling.

Selain itu untuk merayakan ulang tahun Harry Potter, Twitter bekerja sama dengan Bloomsburry merilis emoji Harry Potter dengan ciri khas bekas luka dan kacamata.

Mereka yang menggunakan tanda tagar bisa melihat cuitan dan foto mereka dipajang di stasiun kereta King Cross, London, di mana anak laki-laki 11 tahun tersebut mulai tinggal di Sekolah Hogwarts. Stasiun ini kalau di dalam film dikenal dengan nama Platform 9 3/4.

Buku pertama Harry Potter, Harry Potter and the Philosopher's Stone (judul asli dari film berjudul Harry Potter and the Sorceres's Stone) pertama kali dipublikasikan pada 26 Juni 1997 oleh Bloomsburry. Seperti dilansir LA Times, buku ini awalnya hanya 500 kopi, namun setelah lengkap tujuh seri, buku tersebut terjual lebih dari 450 juta kopi.

Judul Harry Potter and the Sorcerer's Stone digunakan untuk penonton Amerika Serikat saat Scholastic mempublikasikan novel di tahun 1998. Berdasarkan Bloomsbury, buku Harry Potter juga telah diterjemahkan ke dalam 79 bahasa, termasuk Wales, Latin, Yunani Kuno.

Buku berlabel penjualan terbaik ini telah diadaptasi menjadi delapan film blockbuster yang dibintangi Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Film ini juga melambungkan nama bintang-bintang tersebut.

Rowling tak berhenti sampai di situ, karena ada cerita sebelum Harry Potter yang kemudian diangkat ke layar lebar terbaru, yakni Fantastic Beast. (ren)