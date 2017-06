Siap-siap, The Conjuring Akan Kembali Hantui Anda

VIVA.co.id – Kengerian The Conjuring akan terus berlanjut. Film horor ini akan kembali menghantui para penonton di bioskop dengan The Conjuring 3.

Dilansir Variety, The Conjuring 3 sedang dalam penggarapan naskah. James Wan akan kembali menggarap film ini dengan duduk di bangku produser. David Leslie Johnson akan bertanggung jawab dalam menulis naskahnya.

Dua film Conjuring pertama yang dibintangi Patrick Wilson dan Vera Farmiga menceritakan tentang kehidupan keluarga paranormal Lorraine dan Ed Warren. Kisah The Conjuring 3 akan diambil dari salah satu kasus yang ditangani Warren.

Sebelumnya, The Conjuring 2 berhasil meraup untung US$320 juta dari seluruh dunia. Kabar ini datang hanya dua minggu setelah studio New Line mengonfirmasi film The Crooked Man, spin-off yang diambil dari karakter jahat di The Conjuring 2.

Selain itu, spin-off lain juga sedang dipersiapkan, seperti Annabelle: Creation dan juga The Nun.

Belum ada kabar rinci lainnya terkait The Conjuring 3. (mus)