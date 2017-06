10 Fakta Unik Harry Potter and the Philosopher's Stone

VIVA.co.id – Buku pertama berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone yang terbit 20 tahun lalu berhasil mengubah banyak hal dalam kehidupan. Dari para pemerannya, hingga pecinta Harry Potter itu sendiri. Seolah memiliki daya magis, Harry Potter siap menghipnotis siapapun yang melihatnya.

Bloomsburry UK sebagai penerbit buku tersebut juga turut merayakan ulang tahun Harry Potter, dengan mengunggah gambar 20 fakta menarik tentang buku pertama Harry Potter tersebut. Dari akun resmi Twitternya, berikut ini 10 fakta menarik Harry Potter and the Philosopher's Stone

Publikasi pertama

Harry Potter and the Philosopher's Stone pertama kali dipublikasikan pada 26 Juni 1997 oleh Bloomsbury.

Jumlah kata yang menakjubkan

Harry Potter and the Philosopher's Stone mengandung 77.869 kata. Dan ada 1.100.086 kata dari seluruh seri Harry Potter

Nama empat asrama diubah

Buat penggemar Harry Potter pasti tahu nama asrama dalam film Harry Potter. Ternyata di versi bahasa asingnya, empat asrama tersebut juga diubah namanya, seperti Griffindor menjadi Griffindoro dalam bahasa Italia, Garuddwaar dalam bahasa Hindi, Nevelvir dalam bahasa Ceko, dan Llereurol dalam bahasa Wales.

Nama keluarga Draco Malfoy

Dalam draft awal, nama keluarga Draco Malfoy asalah Smart, Spinks dan Spungen

Asal nama Voldemort

Nama Voldemort berasal dari bahasa Prancis yang artinya penerbangan kematian

Judul berbeda

Dalam versi Amerika Serikat, buku pertama ini dipublikasikan dengan nama berbeda, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Griffin Door atau Griffin Knocker

Pintu masuk kantor kepala sekolah di Hogwarts memiliki Griffin Knocker bagi pengunjung untuk memberitahukan kedatangan mereka, yang artinya Profesor Dumbledore secara harfiah memiliki griffin door untuk mencocokkan rumah yang dimilikinya.

Makna moto sekolah Hogwarts

Sekolah Hogwarts memiliki moto Draco Dormiens Nunquam Titillandus, yang artinya Jangan pernah menggelitik naga tidur.

Hanya ada empat kata mantra

Percaya atau tidak, dalam Harry Potter and the Philosopher stone hanya ada lima, yaitu Wigardium Leviosa, Petrificus Totalus, Alohomora dan Locomotor Mortis.

Dumbledore

Ternyata Dumbledore adalah kata Inggris Kuno untuk 'Bumblebee'. J.K Rowling mengatakan alasan dia memilih nama tersebut adalah karena dia melihat Dumbledore kuat bagi dirinya sendiri.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20