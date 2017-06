Kue Ulang Tahun dari Chelsea Islan untuk BJ Habibie

VIVA.co.id – Wajah semringah terlihat dari foto yang diunggah Chelsea Islan bersama mantan Presiden RI, BJ Habibie di akun Instagramnya. Chelsea memberikan kue ulang tahun untuk BJ Habibie di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Pemilik nama lengkap Chelsea Elizabeth Islan itu memberikan kue ulang tahun yang didominasi oleh warna cokelat. Tertera tulisan 'Happy Birthday Eyang Habibie'

"Happy Eid Mubarak and Happy 81st Birthday, Dearest Eyang Habibie. We love you very much. Keep inspiring us, especially the Youth of Indonesia. You have enlightened me in so many ways. I am grateful and blessed. #HappyBirthdayEyangHabibie #SpreadTheLove ???????????" tulis Chelsea.

289 ribu netizen menyukai foto tersebut. Mereka pun turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk BJ Habibie.

"You both inspires me???? happy blessed birthday Eyang Habibie!" tulis netizen.

"HBD pak B.J Habibie,mbak Chelsea," tulis netizen.

"Sehat selalu.. Pak Presiden Ke-3," tulis netizen.

"Hbd eyang habibie smoga sehat selalu...." tulis netizen.

Chelsea Islan sendiri sempat membintangi film layar lebar Rudy Habibie. Chelsea mendapat peran sebagai Ilona, gadis yang besar di Jerman asal Polandia dan kekasih Rudy saat masih kuliah di Jerman.