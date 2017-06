Urutan Film Indonesia 2017 dengan Jumlah Penonton Terbanyak

VIVA.co.id – Semester pertama tahun 2017 akan segera berakhir. Menilik film-film lokal yang dirilis enam bulan ke belakang, beberapa berhasil tembus box office Indonesia.

Situs filmindonesia.or.id Selasa, 27 Juni 2017, merilis daftar peringkat film Indonesia berdasarkan jumlah penontonnya. Data diambil dari Cinema 21, Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI), Blitzmegaplex, produser film dan sumber-sumber lainnya.

Danur: I Can See Ghosts sukses meraup 2.736.157 penonton dan duduk di posisi pertama box office Indonesia sejauh ini. Pencapaian film yang dibintangi Prilly Latuconsina ini cukup mengesankan mengingat dalam beberapa waktu belakangan, genre horor masih kalah dibanding drama.

Posisi kedua ada Surga yang Tak Dirindukan 2 yang berhasil mengumpulkan 1.637.472 penonton. Genre drama berlatar islami rupanya masih punya tempat di kalangan penonton Tanah Air.

Sementara itu, Critical Elevan yang rilis pada Mei 2017 tak begitu mengecewakan. Film drama romantis yang dibintangi Reza Rahadian dan Adinia Wirasti ini laris diserbu 881.530 penonton. Menyusul tipis di belakang ada London Love Story 2 dengan 862.874 penonton.

Sementara itu, film remaja Dear Nathan dan Promise berada di posisi kelima dan keenam. Film komedi seperti Stip & Pensil, The Guys, dan Security Ugal-ugalan duduk di peringkat delapan dan sembilan.

Sayangnya, Kartini yang dibintangi Dian Sastrowardoyo dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo hanya sanggup duduk di posisi ke-10 dengan jumlah 545.820 penonton.

Berikut ini 15 daftar lengkap peringkat film Indonesia selama semester pertama 2017 berdasarkan jumlah penontonnya.

1. Danur: I Can See Ghosts. 2.736.157 penonton

2. Surga Yang Tak Dirindukan 2. 1.637.472

3. Critical Eleven. 881.530

4. London Love Story 2. 862.874

5. Dear Nathan. 700.165

6. Promise. 655.805

7. Stip & Pensil. 572.409

8. The Guys. 565.100

9. Security Ugal-ugalan. 563.871

10. Kartini. 545.820

11. From London to Bali. 301.032

12. Iqro: Petualangan Meraih Bintang. 299.049

13. Silariang: Menggapai Keabadian Cinta. 183.240

14. The Curse. 127.664

15. Galih dan Ratna. 121.531