Liburan ke Taman Safari, Kartika Putri Pilih Naik Unta

Pagi ini di @royalsafari_bgr tinggal jalan kaki buat naik onta???? keliling liat pemandangan dan taman yg indah ditambah lagi udaranya dingin????? di anterin bapak yg super baik dan ramah lg.. so happy...

A post shared by Kartika Putri (@kartikaputriworld) on Jun 26, 2017 at 10:28pm PDT