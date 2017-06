Seni Mencegah Barang Penting Hilang Dalam Rumah

VIVA.co.id – Terkadang kita sering kehilangan benda-benda kecil penting, seperti kunci kendaraan, ponsel, kacamata, dan sebagainya, karena lupa meletakkan pada tempatnya. Kehilangan benda-benda itu pada saat diperlukan membuat kita terpaksa mengobrak-abrik segala tempat, yang akhirnya membuat seisi ruangan menjadi kacau.

Mengutip dari situs The Times of India, cobalah beberapa tipologi untuk mencegah kehilangan barang di sekitar rumah. Menurut Findologist Michael Solomon, penulis How to Find Lost Object, hal pertama yang harus dilakukan mencoba untuk tenang mencarinya

"Jangan panik dan terus mencari-cari. Tidak ada benda yang hilang, hanya pencarian dan kekacauan yang tidak sistematis," ujarnya.

Solomon menganjurkan agar kita merancang ruangan untuk benda-benda penting yang sering terpakai. Buat tempat atau ruang yang sama secara khusus, di mana kunci, kacamata, ponsel, pengisi daya dan sejenisnya berada. Sehingga kita konsisten meletakannya di sana setelah dipakai.

"Jika segala sesuatu ada pada tempatnya, tidak ada yang akan hilang. Desain ruang untuk hal-hal tertentu," tuturnya.

Solomon juga mengatakan, saat merancang rumah, penting untuk menjaganya agar tetap bebas dari kekacauan. Karena di tengah kekacauan, segala sesuatunya menjadi tak kasat mata dan hampir tidak tergoyahkan.

"Kunci adalah salah satu benda paling umum yang kita hilangkan. Dan satu set kunci yang hilang dapat membawa kehangatan kita tiba-tiba dan menyebalkan," katanya.

Menurutnya, ada juga "Efek Kamuflase", di mana situasi umum saat benda yang hilang berada di tempat yang Anda duga, atau di mana Anda ingat terakhir setelah melihatnya. Namun benda tersebut tersembunyi dari pandangan Anda, karena beberapa objek lain telah secara tidak sengaja ditempatkan di atasnya. (mus)