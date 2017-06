Kemesraan Suzy-Lee Jong Suk Hebohkan Netizen

VIVA.co.id – Dua bintang drama Korea, Suzy dan Lee Jong Suk terlihat mesra dalam sejumlah foto yang beredar di media sosial. Dalam foto-foto itu, keduanya tampak berbagi momen intim di tepi pantai. Foto ini langsung jadi sasaran para netizen untuk berkomentar.

Dalam foto tersebut, Suzy terlihat dengan potongan rambut bob barunya sedang bersandar di bahu pria yang mirip seperti Lee. Di foto kedua, terlihat jelas bahwa sosok tersebut memang aktor tampan Lee Jong Suk.

Suzy bersandar dan memeluk lalu mencium Lee dengan romantis. Adegan ini langsung memicu reaksi dari netizen yang terlihat dari unggahan yang sangat disukai sebanyak 5.000 pengguna Instagram dalam waktu singkat.

Seperti dilansir Hello Kpop, bukan pertama kalinya selebritas papan atas Korea ini terlihat bersama di depan publik. Mereka kerap tampil mesra. Menurut pengakuan para netizen, mereka sering terlihat bersama dalam

berbagai tempat termasuk di Gangwon Samcheok dan Gyeonggi Paju.

Padahal saat ini, Lee Min Ho, kekasih dari Suzy tengah menjalani wajib militer hingga dua tahun ke depan. Komentar yang muncul atas foto-foto mesra itu, bernuansa pro dan kontra.

"Makin penasaran, Minho lagi sama aku," kata netizen.

Sementara komentar warganet lainnya "Biar dah dia cinlok biar Lmh sama psy (Lee Min Ho sama Park Shin Hye)."

Keduanya memang diketahui tengah membintangi drama berjudul While You Were Sleeping, sebuah drama yang menceritakan seorang perempuan yang bisa melihat masa depan khususnya hal buruk yang akan terjadi.

Drama ini rencananya akan tayang pada September 2017.