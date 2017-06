Ibunda Meninggal, Indra dan Mira Lesmana di Luar Kota

VIVA.co.id – Kabar duka menyelimuti keluarga Indra Lesmana dan Mira Lesmana. Ibunda tercintanya, Nien Lesmana meninggal dunia, Rabu pagi, 28 Juni 2017.

Riri Riza yang merupakan teman dekat Mira Lesmana mengatakan kepergian Nien untuk selamanya tanpa di dampingi kedua anaknya, Mira dan Indra. Sutradara film 'Ada Apa Dengan Cinta' itu mengatakan bahwa saat ini, Mira sedang dalam perjalanan dari Bali ke rumah duka.

"Iyaa. Dia (Mira) dari Bali, tinggal di sana. Tapi sudah on the way," kata Riri Riza di rumah duka di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Juni 2017.

Sedangkan, Indra diketahui juga tidak sedang berada di tempat saat sang bunda menghembuskan nafas terakhir. Diketahui, dari akun sosial Instagram-nya, Indra sedang menikmati liburan di luar kota.

Nien Lesmana akan dikuburkan hari ini di Taman Pemakanan Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta. Saat ini rumah duka telah ramai dikunjungi kerabat dan keluarga.