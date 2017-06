Kecenya Dua Anak Obama Pakai Sarung Bali

VIVA.co.id – Liburan keluarga mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama di Bali tampak begitu seru. Ini terlihat ketika Obama beserta rombongan mengunjungi Pura Tirta Empul di Tampaksiring, Gianyar.

Obama bersama istrinya, Michelle dan kedua putrinya tampak begitu menikmati momen saat berada di pura tersebut. Namun, ada yang berbeda dari penampilan istri dan anak-anak perempuan Obama, Sasha dan Malia.

Bila umumnya, anak gadis lebih suka memakai baju santai dan fungsional tapi Sasha dan Malia memilih mengenakan sarung khas Bali kuning. Gaya busana tersebut dipilih untuk menyesuaikan tata cara peribadatan umat Hindu yang mengharuskan berpenampilan sopan. Demikian dilansir dari Hollywood Life, Rabu, 28 Juni 2017.

Dua putri Obama itu juga tampak santai dengan topi mereka masing-masing disertai sepatu kets. Sedangkan Malia menenteng kamera dan bersiap untuk mengabadikan keindahan Bali.

Tak kalah modis, sang ibu pun tampil dengan mengenakan sweter hitam yang tipis disertai kaus berwarna putih. Michelle juga mengenakan sarung dan topi bisbol berwarna hitam.

Sementara Barack Obama sendiri tampak sehat dan bugar dengan mengenakan kemeja polo putih dan celana jeans gelap. Keluarga tersebut telah terbang ke Bali pada tanggal 23 Juni 2017 dan menginap di Four Seasons Resort Bali di Sayan. Kini mereka sudah tiba di Yogyakarta untuk melanjutkan liburan.

