Ucapan Idul Fitri para Selebriti Bollywood

VIVA.co.id – Hari Raya Idul Fitri dinanti-nanti oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga India yang penduduknya mayoritas memegang kultur Hindu. Para selebriti Bollywood pun menyambut dengan suka cita Hari Raya Idul Fitri.

Di tengah Hari Raya yang dikenal membawa kedamaian dan harmoni, para selebriti Bollywood mengirimkan ucapan selamat Idul Fitri kepada penggemar mereka.

Informasi yang dilansir dari Indianexpress Kamis, 29 Juni 2017, selebriti tersebut adalah aktor senior Amitabh Bachchan, Alia Bhatt, Sidharth Malhotra, Abhishek Bachchan, Shahid Kapoor, Shabana Azmi, Anupam Kher, Farhan Akhtar, Rishi Kapoor dan Varun Dhawan.

Amitabh Bachchan mengunggah gambar 'Eid Mubarak' di Twitter, Abhishek membaginya di Insatgram. Varun Dhawan, Swara Bhaskar, Yami Gautam, Rana Daggubati dan Farhan Akhtar juga menyampaikan permintaan tulus mereka.

Kemudian, berikut keinginan Rishi Kapoor yang tulus, "Ini datang salam dari hati!" Sedangkan aktor Anil Kapoor menulis, "Semoga Anda semua merayakan Idul Fitri, dan berharap semua hal yang Anda inginkan akan menjadi milik Anda sepanjang tahun! Idul Fitri."

Bhumi Pednekar yang akan tampil bersama Akshay Kumar di film Toilet Ek Prem Katha, bercuit, "Eid Mubarak kekasihku, semoga kau memiliki cinta, cahaya dan kedamaian."

Lalu, aktris Huma Qureshi men-tweet, "Eid Mubarak. Semoga Allah memberkati semua orang. Semoga semua orang mendapatkan kedamaian, cinta, keamanan, kesehatan yang baik, makanan yang cukup untuk dimakan dan orang-orang terkasih selalu dekat. Amin."

Duo komposer musik yang populer, Salim-Sulaiman, mengambil kesempatan untuk memberi para penggemar hadiah spesial dan merilis lagu baru mereka, Zikr, di media sosial sembari menyampaikan harapan mereka. (one)

Eid Mubarak???? May Allah bless everyone..Wishing everyone peace,love,safety, good health,enough food to eat & loved ones always near.. Ameen