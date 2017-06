Jual Penjepit Kertas Rp3,2 Juta, Prada Dikecam

VIVA.co.id – Setelah Balenciaga merilis tas carrrier seharga Rp14,7 juta, Prada pun ikut menjual barang mewah yang jarang dipakai. Rumah mode asal Italia tersebut merilis penjepit kertas atau paperclip mewah dengan harga mencapai Rp3,2 juta.

Dikutip dari Independent, Jumat, 30 Juni 2017, penjepit kertas tersebut terbuat dari perak sterling atau kualitas tertinggi yang dipelitur. Sebenarnya produk ini dirancang untuk menjepit uang kertas.

Dipasarkan sebagai Money Clip berbentuk paperclip, produk ini memiliki panjang sekitar enam sentimer (cm) dengan logo kecil Prada. Namun produk teranyar Prada tersebut dikecam oleh para pengguna media sosial Twitter.

Pembeli merasa bahwa harga produk mungil dan simpel itu sangat ekstrem. "Rp3,2 juta untuk sebuah paperclip? Lebih baik untuk menyambung hidupku," tulis salah satu netizen.

Netizen lainnya mengatakan bahwa paperclip berharga mahal itu adalah sesuatu yang konyol yang pernah dilihatnya. "Itu adalah hal yang konyol. Sebuah klip kertas seharga Rp3,2 juta, saya tidak mampu," tulisnya.

Sementara netizen lain mengatakan bahwa mereka ingin memiliki kemampuan finansial yang lebih baik agar bisa membeli penjepit kertas mewah tersebut. "Prada membuat penjepit kertas seharga Rp3,2 juta, itu adalah tingkat yang harus saya capai," tulis netizen.

$185 for a paperclip? This thing better be able to hold my life together.. pic.twitter.com/IunW9Aiy25