Diancam Bom, Artis-artis Cantik Korea Minta Maaf

VIVA.co.id – Syuting acara Music Bank berubah menjadi gaduh saat stasiun televisi KBS-2TV ditelepon orang misterius, Jumat 30 Juni 2017. Si penelepon mengungkapkan bahwa ia telah memasang bom di lokasi syuting acara tersebut.

Ia mengatakan, memasang bom karena girlband A Pink akan tampil di acara musik tersebut. Atas kehebohan tersebut, pihak manajeman A Pink, Plan A Entertainment langsung merespons. Mereka meminta maaf atas peristiwa tersebut.

"Kami meminta maaf kepada musisi lain yang juga promosi bersama kami dan merasa lelah dengan hal ini. Kami harap isu ini akan diselesaikan dengan baik," kata perwakilan Plan A seperti dilansir dari Allkpop.

Pihak manajeman girlband pelantun No No No ini menyatakan setelah ancaman tersebut, para personel A Pink beristirahat di ruang istirahat Music Bank. “Mereka sangat khawatir," ujarnya.

Manajeman menduga pelaku yang melakukan ancaman bom sama dengan yang mengirimkan pesan kematian kepada girlband tersebut. "Kami menyesal karena pelaku belum tertangkap," ujarnya.

Hingga saat ini, pihak KBS belum mengumumkan apakah akan tetap mengambil rekaman atau tidak untuk acara musik tersebut.