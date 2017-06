Trailer Film Jumanji Terbaru Janjikan Cerita Berbeda

VIVA.co.id – Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya trailer Jumanji: Welcome to the Jungle telah dirilis pada Kamis, 29 Juni 2017. Aktor Dwayne 'The Rock' Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan dan Jack Black tentu hadir dalam video tersebut.

Jika pada film pertama Jumanji dibuat dalam bentuk board game, Jumanji kali ini dibuat ke dalam bentuk video game. Tak hanya itu, film yang digarap oleh sutradara Jake Kasdan ini, bercerita tentang giliran para pemain yang masuk ke dalam layar televisi dan berada di dunia permainan dan memerankan masing-masing avatar yang ada di dalamnya.

Seperti yang terlihat di dalam trailer, Alex Wolff menjadi karakter The Rock, Ser'Darius Blain menjadi Kevin Hart, Madison Iseman menjadi Jack Black dan Morgan Turner menjadi Karen Gillan.

Dilansir laman Independent, baru-baru ini Black mengatakan bahwa film ini merupakan salah satu bentuk tribut untuk aktor Jumanji pertama, Robin Williams.

"Saat kami menjelajahi hutan dan menaklukkan permainan, kami menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Alan Parrish (tokoh yang dimainkan Williams di Jumanji pertama). Dia seperti ada di sana menolong kami," kata Black.

Black pun juga menekankan perbedaan film Jumanji teranyar ini dengan yang sebelumnya.

"Di film sebelumnya, kamu tidak bisa melihat dunia dalam permainan tersebut. Namun di film ini, semuanya terjadi di hutan Jumanji. Ini adalah bagian paling keren dalam film ini. Kami dapat membawa penonton ke daerah rahasia tersebut lengkap dengan bahaya maupun keindahannya."