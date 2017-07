Kemarahan Ruben Onsu Saat Tiket Pesawatnya Dijual Lagi

VIVA.co.id – Melewati libur lebaran tahun ini, Ruben Onsu dan keluarga besarnya memilih plesiran ke Hong Kong. Namun, saat mau kembali ke Indonesia, Ruben mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Dan itu membuatnya sangat marah.

Ruben berang lantaran tiket pesawatnya untuk kembali ke Jakarta tak bisa digunakan. Kemarahan Ruben diungkapkannya lewat beberapa potongan video yang ia unggah di Insta Story.

"Guys take care ya. Ini ada kejadian, saya sudah beli tiket 3 orang bisnis dan tiba-tiba sampai sini mau check in, dia bilang full. Dan dia mau ganti seenak-enak dia, ini di Hong Kong," kata bapak satu anak itu dalam video singkatnya.

Ruben masih merahasiakan maskapai yang akan membawanya pulang ke Indonesia tersebut. Ia masih menunggu pihak manajemen maskapai dalam menyelesaikan masalah tiketnya.

"Apa nama maskapainya nanti aku kasih tahu. Sekarang ini mereka lagi usahakan. Kayaknya enggak perlu diusahakan, kan memang sudah jatahnya, gua flight balik, ya sudah harus ada. Kenapa kok dijual ke orang lain. Ngeri banget ni pesawat. Pesawat Internasional loh guys," sambungnya.

Ruben tak terima lantaran ia membeli tiket dengan hasil jerih payahnya sendiri, dan merasa dipermainkan. "Sorry guys gua terpaksa harus sharing ini, karena ini gua beli 3 bisnis, 7 ekonomi dan bukan endorse. Kita lihat maskapai apa. Seperti apa mereka menyelesaikannya," kata Ruben.

"Saya chek in dari 6 jam sebelumnya loh, dan kira-kira seperti apa penyelesaiannya. Tiket ini beli tidak minta di endorse. Saya beli jadi saya minta sesuai dengan apa yang saya beli," tambahnya.

"Sekarang check in telat ditinggal, check in 6 jam sebelumnya sudah dijual, jadi menurut kalian check in di bandara harus berapa hari, seminggu sebelum flight," katanya kesal.

Tak hanya video singkat, Ruben pun mengunggah foto TV plasma di tempat check in maskapai tersebut. "Saya menunggu pihak maskapai Internasional yang saya naiki bertemu saya setelah saya landing jam 20.00 WIB di Jakarta jika tidak mohon maaf saya dengan sangat terpaksa menceritakan kejadian yang kurang menyenangkan ini di sini," tulis judul fotonya.

Saya menunggu pihak mascapai International yg saya naiki bertemu saya setelah saya landing jam 20.00 wib di Jakarta jika tidak mohon maaf saya dgn sangat terpaksa menceritakan kejadian yg kurang menyenangkan ini disini A post shared by Ruben Onsu (@ruben_onsu) on Jul 1, 2017 at 12:44am PDT