Aktor Hollywood Bongkar Perilaku Buruk Mariah Carey

VIVA.co.id – Nama Mariah Carey sudah tak sepopuler dulu. Saat ini, pemberitaan tentang Carey bukan lagi prestasinya sebagai penyanyi bersuara emas, tetapi kabar miring seputar kehidupan pribadinya. Dan yang terbaru, aktor Will Ferrell membahas Carey karena sikap arogan penyanyi tersebut.

Perilaku Carey itu membuat Ferrell marah dan emosinya meledak. Aktor, produser dan juga komedian ini pun membongkar perilaku buruk Carey di depan umum. Hal itu diungkapkan Ferrell saat tampil di acara, Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Di acara tersebut, Ferrell ditanya soal sikap dan gaya bak diva Carey saat menjadi cameo di film The House. Ferrell tak membantahnya. Carey dianggap membuat kekacauan di lokasi syuting.

Dikatakan Ferrell, Carey tak hanya datang terlambat, tetapi penyanyi itu juga menolak melakukan adegannya. Selain itu, pelantun Hero tersebut juga menuntut sejumlah permintaannya yang konyol dan berlebihan. Carey pernah meminta disediakan boneka anak domba.

Ia pun mengungkapkan karena Carey datang terlambat, ia meminta izin pulang. Saat itu, sudah pukul 11 malam.

"Jam 11 malam ada yang mengetuk pintu trailer dan mengatakan saya bisa pulang. Saya masuk ke mobil dan meninggalkan orang-orang di lokasi syuting, tapi itu tidak terjadi," katanya seperti dilansir dari Hollywoodlife.

Sebenarnya, Carey tak memiliki banyak percakapan di The House. Dan Ferrell mengungkapkan bahwa Carey tak mau menyanyikan lagu yang seharusnya ia bawakan di depan kamera. "Ia justru menyanyikan lagu yang lain, dan menjadi badai,” katanya.

Belum lagi dengan sejumlah permintaan lainnya. Dan pada akhirnya, Carey memang tak akan pernah tampil menjadi cameo di film tersebut. Film The House sendiri rilis pada 30 Juni 2017.