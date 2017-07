Beyonce dan Jay Z Patenkan Nama Bayi Kembarnya

VIVA.co.id – Setelah sebelumnya dikabarkan akan menamai anak kembar mereka dengan nama Shawn dan Bea, pasangan Beyonce dan Jay Z akhirnya memilih nama Rumi dan Sir Carter untuk kedua bayi mungil mereka.

Dilansir dari laman People, Minggu, 2 Juni 2017, hal ini terkuak dari sebuah dokumen legal yang berisi paten atas kedua nama itu, oleh perusahaan milik pasangan musisi tersebut kepada U.S. Patent and Trademark Office.

Sehingga, nama itu nantinya juga akan berlaku sebagai merek dagang, yang memungkinkan kedua anak kembarnya itu memiliki bisnis dengan memakai nama mereka sendiri. Apalagi, hak patennya sudah terdaftar sejak mereka lahir.

Sejumlah pihak menilai jika nama yang dipilih pasangan ini sangat unik. Karena, nama Rumi dan Sir hanya menempati rangking ke-2.956 dan ke-1.925 di daftar nama bayi yang paling sering digunakan oleh orangtua di masa sekarang ini.

Namun ternyata, nama Rumi dan Sir ini masuk dalam 1.000 nama paling sering dipakai pada tahun 1900 silam.

Di sisi lain, banyak pihak yang berspekulasi mengenai makna dari kedua nama itu. Sebab, nama 'Rumi' yang dianggap merujuk ke penyair Persia legendaris Jalaluddin Rumi, sangat berkorelasi dengan nama atau sebutan 'Sir' yang menjadi salah satu subjek dari potongan sajaknya yang terkenal, “Bring the pure wine of love and freedom. But Sir, a tornado is coming.” (ase)