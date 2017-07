Ardina Rasti Bocorkan Pernikahan Anneke Jodi

VIVA.co.id – Kebahagiaan karena pernikahan bukan saja dirasakan Egi John, yang resmi melepas status dudanya dengan mempersunting Kamilia Yasmin, Sabtu 1 Juli 2017 kemarin. Pesinetron Anneke Jodi juga sedang berbahagia. Bintang FTV ini juga melepas masa lajangnya dengan menikahi kekasihnya, Spencer Jeremiah.

Kabar pernikahan Anneke diposting rekannya sesama artis, Ardina Rasti dalam akun Instagram miliknya. Pertama Rasti mengunggah foto dirinya bersama Anneke yang mengenakan pakaian pengantin warna putih.

"i'm the happiest bridesmaid!!! it's my bestfriend's wedding," tulis Rasti.

Dan di postingan kedua, terdapat video saat Anneke dan Spencer mengucapkan janji sehidup semati sebagai suami istri. Pernikahan pasangan Anneke dan Spencer sepertinya digelar di Uluwatu, Bali. Dalam keterangannya, Rasti memang tidak menuliskan kapan dan di mana acara pemberkatan tersebut dilangsungkan.

Meski demikian, netizen ikut berbahagia atas pernikahan Anneke. Mereka memberikan ucapan selamat atas pernikahan Anneke dan Spencer. Mereka mendoakan agar pernikahan itu langgeng dan bahagia selalu.

''mulai hari ini dan seterusnya...'' ?????? _ _ @annekejd @spencerjeremiah Sebuah kiriman dibagikan oleh Ardina Rasti (@ardinarasti6) pada Jul 1, 2017 pada 2:34 PDT