Robot R2-D2 Star Wars Laku Rp36 M di Pelelangan

VIVA.co.id – Siapapun penggemar film Star Wars dan sudah menonton triloginya, pastinya akrab dengan sosok Robot R2-D2 yang kerap hadir di tiap prekuel film bergenre sci-fi tersebut.

Dilansir laman Hollywood Reporter, robot asli yang digunakan dalam film trilogi Star Wars serta dua prekuel pertamanya ini telah dilelang, di sebuah rumah lelang di California bernama Profiles in History pada Rabu lalu.

Tak tanggung-tanggung, sang pemenang lelang yang namanya dirahasiakan oleh pihak rumah lelang ini pun harus merogoh kocek hingga US$2,76 juta, atau sekitar Rp36 miliar untuk membawa pulang Robot R2-D2 tersebut.

Robot R2-D2 yang bermaterial baja dan serat kaca, dengan ukuran asli 43 x 29,5 x 20 inci ini diketahui telah digunakan dalam film Star Wars, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Phantom Menace, dan Attack of the Clones.

Pihak rumah lelang mengaku jika nilai US$2,76 juta itu jauh melebihi ekspektasi mereka, karena taksiran awal untuk Robot R2-D2 ini sebelumnya diprediksi hanya akan laku di angka US$2 juta.