Pedang Lightsaber Star Wars Laku Seharga Rp6 Miliar

VIVA.co.id – Sebuah pedang ini mungkin bisa menghasilkan banyak uang, tapi tidak sebesar barang dalam produksi film 'Star Wars' yang dilelang selama seminggu ini. Pedang Lightsaber adalah salah satu senjata elegan yang bisa menghasilkan banyak uang.

Pedang Lightsaber yang digunakan oleh Mark Hamill sebagai Luke Skywalker di film Star Wars: A New Hope and The Empire Strikes Back' baru-baru ini terjual US$450 ribu atau sekitar Rp6 miliar.

Pedang tersebut terjual ke perusahaan Ripley, yang berbasis di Orlando, menurut Orlando Sentinel. Lightsaber adalah bagian dari koleksi yang dimiliki oleh produser Gary Kurtz dan mungkin akan dipajang di salah satu lokasi 'Believe It or Not' di seluruh negeri. Namun perusahaan tersebut belum menentukan lokasi yang mana, seperti dilansir laman Hollywood Reporter.

Pedang ini mungkin telah menghasilkan banyak uang, tapi itu bahkan tidak mendekati barang yang dilelang selama seminggu. Termasuk unit R2-D2 asli yang digunakan untuk trilogi, sebesar US$2,76 juta.

Pedang setinggi 43 inci ini terjual melalui rumah lelang Profiles in History, dan disusun dari bagian-bagian yang digunakan selama pembuatan film asli.