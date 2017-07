Tren Bar Tidur Siang untuk Karyawan Meluas ke Spanyol

VIVA.co.id – Berangkat kerja saat matahari belum terbit dan pulang bekerja ketika hari sudah larut tentu membuat Anda mengalami kurang tidur. Tak jarang Anda dibuat tidak sabar ingin segera terbaring di tempat tidur saat masih di perjalanan.

Namun, kekhawatiran ini tidak perlu terjadi lagi jika Anda pergi ke Spanyol. Karena, bar tidur siang pertama Siesta and Go, baru saja dibuka di Madrid, Spanyol.

Dilansir dari laman Metro.co.uk, Minggu, 2 Juli 2017, dengan konsep bar yang sama di seluruh dunia, termasuk London, Jepang, dan Dubai, Siesta and Go menawarkan baik ruangan privat atau berbagi untuk pengunjung menghilangkan kantuk. Anda hanya perlu membayar 12-14 Euro atau sekitar Rp182 ribu hingga Rp132 ribu per jam.

Di bar yang terletak di Azca, jantung distrik keuangan di Madrid, para pekerja bisa membuat pemesanan terlebih dahulu atau langsung mendatangi bar yang menyediakan 19 kasur yang bebas disewakan.

Kalaupun Anda tidak begitu merasa ngantuk dan ingin tidur siang, jangan khawatir, karena bar ini juga memiliki lounge di mana Anda bisa membaca dan bersantai di kursi yang sangat nyaman. Mereka yang ingin tidur siang juga akan disediakan kopi, koran, sandal dan baju tidur.

Bagi Anda yang sangat peduli dengan kebersihan, jangan khawatir karena kasur dipakai sekali dan dibersihkan secara profesional sehingga Anda tidak perlu takut terkena kuman atau penyakit.

Jika Anda terlalu nyenyak tertidur hingga lupa bangun, para pekerja di bar ini pun akan siap membangunkan Anda di akhir sesi.

Siesta and Go sangat percaya akan kualitas istirahat yang baik. Situs perusahaan ini mengklaim bahwa tidur siang bisa membantu meredakan ketegangan, menstimulasi kreativitas, dan meningkatkan kinerja.