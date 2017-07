Batalkan Konser, Adele Kehilangan Miliaran Rupiah

VIVA.co.id – Penyanyi bersuara emas, Adele, diperkirakan akan kehilangan puluhan miliar rupiah dari pembatalan konsernya bertajuk The Finale yang digelar di Wembley SSH Arena pada akhir pekan lalu. Sebab, sedianya pertunjukan itu akan difilmkan dalam sebuah DVD.

Seorang kru yang mengawal 100 kamera telah disiapkan untuk merekam Adele Live 2017: The Finale. Matt Askem, yang mengarahkan video konser untuk Muse dan Take That, ditugaskan untuk video konser Adele ini diharapkan bisa menjadi film konser paling sukses.

Dikutip dari The Sun, Senin, 3 Juli 2017, rekaman penampilannya yang keempat pada Sabtu dan Minggu malam di stadion itu akan menjadi dasar film tersebut. Namun penyanyi berusia 29 tahun ini membatalkan pertunjukan pada Sabtu pagi, 1 Juli 2017, setelah mengalami kerusakan pita suara, sehingga membuatnya tidak bisa tampil.

Pemenang banyak piala Grammy ini mengatakan bahwa dia berjuang memulihkan vokal untuk tur musik dunianya. Namun kali ini, dia merasa tidak sanggup melakukan konser dengan kondisinya saat ini.

"DVD itu adalah produksi besar dan semua rencana berada di jalannya untuk terus berlanjut. Tapi jelas tekanan ekstra pasti ada dalam pikirannya saat dia mengalami masalah suara," kata seorang sumber anonim kepada The Sun.

Sumber tersebut menambahkan bahwa ini merupakan kekecewaan besar, tapi tidak ada yang tahu bahwa hal itu akan terjadi. Itu lantaran jika film konser dalam bentuk DVD tersebut jadi dibuat maka akan menghasilkan puluhan miliar rupiah untuk penjualan secara global. Selain itu, karcis yang sudah habis terjual pun akan dikembalikan jika tidak ada pertunjukan ulang. (ase)